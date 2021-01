Napoli-Parma di Serie A in diretta che si gioca oggi 31 gennaio 2021 alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Mradona di Napoli. Gli aggiornamenti live sulla partita di campionato 2020/2021, che sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky e si potrà vedere in streaming con Sky-Go e Now Tv. Formazioni ufficiali: Gattuso sceglie il tridente Lozano-Petagna-Insigne, D’Aversa punta ancora sul 4-3-1-2.