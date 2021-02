Hanno fatto molto rumore le indiscrezioni delle scorse ore secondo le quali Live – Non è la D’Urso rischierebbe la chiusura, per essere sostituito da Paolo Bonolis con Avanti un altro a partire dall’11 aprile. Da Mediaset nessuna conferma né smentita, ma a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso si è lasciata scappare delle parole sembravano riferite proprio alle notizie in questione.