La diretta di Roma-Milan di Serie A: 0-0 il risultato parziale allo stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in tv da Sky e in streaming sarà possibile vederla su Sky-Go e Now Tv. Le formazioni ufficiali: Paulo Fonseca rispolvera Fazio in difesa con Mancini e Cristante, davanti Mayoral con Pellegrini e Mkhitaryan. Stefano Pioli lascia in panchina Romagnoli: al suo posto Tomori.