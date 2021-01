Llorente all’Udinese, Malcuit alla Fiorentina: doppia cessione per il Napoli

Il Napoli in serata ha definito due importanti operazioni in uscita: l’attaccante Fernando Llorente, il cui contratto era in scadenza il prossimo giugno, va all’Udinese mentre il terzino francese Kevin Malcuit passa alla Fiorentina in prestito. Lo spagnolo, dopo aver risolto le ultime pendenze con il club partenopeo, domani mattina sarà a Udine per le visite mediche con la formazione bianconera che nel frattempo ha definito la cessione di Kevin Lasagna al Verona per 10 milioni di euro. Il transalpino invece sosterrà le visite mediche con i gigliati domani pomeriggio a Firenze.