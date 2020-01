LND: Cataforio e Casolese regine di Coppa dopo una final four dalle grandi emozioni

Al termine di una Final Four che ha regalato emozioni, a gioire sono Cataforio e Casolese! Il Palasport “Caduti sul lavoro” in due giorni ha fatto registrare numeri da capogiro, con tutte le gare sempre combattute e tiratissime accompagnate da un grande spirito di fair play. Il Cataforio ha la meglio su un ottimo CUS Cosenza nella finale femminile delle 15:00: a rompere il forte equilibrio tra le due formazioni la zampata di Pantano al 15’ del secondo tempo. Il Cus ha reagito prontamente ma la Monorchio ha in più occasioni salvato la propria porta. All’ultimo secondo la traversa di Postorino rende più amara la sconfitta per le ragazze cosentine che possono legittimamente recriminare per la sfortuna avuta. Il Cataforio si è dimostrato spietato e cinico, caratteristiche proprie delle squadre di categoria superiore. La finale maschile, giocata con un pubblico delle grandi occasioni, vede un sostanziale equilibrio tra le formazioni scese in campo. Le parate di Cuconato, tengono in gara la Casolese che comunque riesce a trovare il vantaggio con Rovito. Giovinazzo fa esplodere il Palasport con la rete del pari tre minuti dopo. Nella ripresa i cosentini trovano l’allungo decisivo con la doppietta di Fortino. Insana a 7 dal termine la riapre ma un minuto dopo è ancora Fortino a spegnere il fuoco del Polistena. La rete di Napoli a tempo scaduto serve a rendere i minuti di recupero finali più emozionanti ed alla fine è la Casolese a spuntarla. I ragazzi di De Marchi alzano la Coppa al cielo tra gli applausi dei mille presenti chiudendo così una due giorni di puro sport e divertimento.

Al termine di una Final Four che ha regalato emozioni, a gioire sono Cataforio e Casolese! Il Palasport “Caduti sul lavoro” in due giorni ha fatto registrare numeri da capogiro, con tutte le gare sempre combattute e tiratissime accompagnate da un grande spirito di fair play. Il Cataforio ha la meglio su un ottimo CUS Cosenza nella finale femminile delle 15:00: a rompere il forte equilibrio tra le due formazioni la zampata di Pantano al 15’ del secondo tempo. Il Cus ha reagito prontamente ma la Monorchio ha in più occasioni salvato la propria porta. All’ultimo secondo la traversa di Postorino rende più amara la sconfitta per le ragazze cosentine che possono legittimamente recriminare per la sfortuna avuta. Il Cataforio si è dimostrato spietato e cinico, caratteristiche proprie delle squadre di categoria superiore. La finale maschile, giocata con un pubblico delle grandi occasioni, vede un sostanziale equilibrio tra le formazioni scese in campo. Le parate di Cuconato, tengono in gara la Casolese che comunque riesce a trovare il vantaggio con Rovito. Giovinazzo fa esplodere il Palasport con la rete del pari tre minuti dopo. Nella ripresa i cosentini trovano l’allungo decisivo con la doppietta di Fortino. Insana a 7 dal termine la riapre ma un minuto dopo è ancora Fortino a spegnere il fuoco del Polistena. La rete di Napoli a tempo scaduto serve a rendere i minuti di recupero finali più emozionanti ed alla fine è la Casolese a spuntarla. I ragazzi di De Marchi alzano la Coppa al cielo tra gli applausi dei mille presenti chiudendo così una due giorni di puro sport e divertimento.