L’italiano non ha un versione neutra: tutte le parole vengono declinate al maschile o al femminile. Ma la società si evolve e la lingua deve stare al passo: alcuni linguisti allora propongono di usare lo schwa, un suono neutro presente in inglese e in alcuni dialetti italiani. Ecco una piccola guida: cos’è, da dove nasce e come si legge.