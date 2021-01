Gennaro Gattuso a ruota libera dopo la vittoria del suo Napoli contro il Parma. Il mister si è sfogato per quanto accaduto negli ultimi giorni, puntando il dito anche contro la società e in primis con il presidente De Laurentiis anche in merito ai presunti contatti con altri allenatori: “Io non mi son seduto a tavolino con altri club”