Stefano Lepri, in arte St3pny, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per evasione del Fisco. Lo Youtuber avrebbe evaso l’Iva nel 2017 per 76mila euro. La difesa aveva chiesto l’assoluzione poiché lo studente 25enne star di internet avrebbe pagato al Fisco la somma dovuta prima della condanna.