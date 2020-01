Locri, giovane donna accoltellata. Convalidato l’arresto di Giiancarlo Martelli.

di Antonella Scabellone

LOCRI- Resta in carcere Giancarlo Martelli, il diciottenne di Locri accusato di avere accoltellato, lo scorso 6 gennaio, la propria fidanzata cubana, al culmine di una lite nata per motivi di gelosia.

Il Gip Sergio Malgeri, accogliendo la richiesta del Pm, Marzia Currao, ha motivato la decisione in quanto sussisterebbero “gravi indizi di colpevolezza! a carico del giovane per i reati contestati, oltre che “esigenze cautelari specifiche”, come il pericolo di inquinamento della prova e il pericolo che l’ indagato commetta altri delitti con mezzi di violenza personale.

E mentre continua la detenzione del reo confesso che, nell’interrogatorio di garanzia del 9 gennaio, si è assunto la responsabilità di quanto accaduto ( pur non ricordando alcune cose come l’arma utilizzata), la vittima, la 27enne cubana, rimane piantonata in prognosi riservata presso gli ospedali Riunii di Reggio Calabria dove, stamattina, è arrivata da Locri una delegazione della Commissione Pari Opportunità per esprimere solidarietà.

