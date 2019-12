LOCRI Ieri concerto del Coro dell’Associazione “Primum Santa Cecilia”

LOCRI Ieri concerto del Coro dell’Associazione “Primum Santa Cecilia”

R. & P.

Dopo la partecipazione al Concerto Solidale del 21 dicembre

2019 presso il Teatro Trifiletti di Milazzo, il Coro dell’Associazione “Primum

Santa Cecilia” di Locri si è esibito ieri sera, 27 dicembre 2019, nella Chiesa

di Santa Caterina di Locri, con un importante apprezzamento in applausi da

parte del pubblico presente.

Sono stati eseguiti alcuni dei brani più tradizionali della

cultura natalizia toccando la musica sacra e impegnata di varie tradizioni e

generi. Tra questi si segnalano: “Gioia nel mondo” di Haendel, “Adeste

fideles”, “Caro Gesù ti scrivo”, “Se la gente usasse il cuore”, “Preghiera”,

“Mary, did you know”, “Ave Maria” di Schubert nella versione di Celine Dion, e

“Hallelujah”.

Al piacevole concerto hanno partecipato Mariangela Trichilo,

Giulia Giannotti, Virginia Flora, Elisa Valente, Giorgia Marino, Sofia Cordì,

le gemelle Giovanna e Francesca Maio, e Viola Scruci di appena sei anni.

“Sono orgogliosa del risultato della serata. Un’ora di bella

musica, un modo semplice per dare gli auguri da parte della nostra

associazione. Le mie allieve si sono confrontate col pubblico in modo

professionale dando il meglio e veicolando con la loro voce messaggi di

fratellanza, solidarietà, accoglienza e pace. Mancavano per motivi personali

Chiara Ameduri, Bianca Arcidiacono e Alessandra Faiello che ho piacere di

citare perché si stanno impegnando tanto e credono anche loro nel nostro

progetto. Il coro sta muovendo i primi passi. Sono fiduciosa: cresceremo in

numero e in qualità”, precisa il M. Gina Procopio, mezzosoprano, insegnante dei

coristi e direttore della serata.

La serata è stata presentata dal giornalista Annunziato

Gentiluomo mentre Nicola Procopio ha curato la parte audio.

Per chi desidera

avere informazioni sul Coro Primum Santa Cecilia, si può rivolgere alla

segreteria dell’associazione, chiamando al numero 3351049261.

