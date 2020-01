LOCRI ON ICE BABY Settimana dedicata al diritto all’istruzione e alla salute

R. & P.

Si continua con grande

entusiasmo al Locri on ice baby con le attività natalizie, culturali e ludiche

che stanno intrattenendo le famiglie di tutto il territorio. Momenti magici con eventi spettacolari,

laboratori d’arte e concerti di musica e adesso una settimana dedicata agli

incontri con le famiglie.

Dopo aver trattato il diritto all’istruzione dei bambini, con il laboratorio “Un sacco di storie”, momento di lettura grazie alla proposta del gruppo costituendo a Locri “Nati per leggere”, dove sono stati anche consegnati i libri raccolti durante queste giornate, e aver ballato con Dance Christmas grazie alla Full Dance Calabria del maestro Cristian Pelle, si continua con l’animazione della Combriccola dell’allegria con lo spettacolo “Aspettando la befana” e con la tombolata beneficenza per Labor Locride. Con il diritto ad essere uguali ed amati si è pensato di lavorare in sinergia con Labor Locride, l’Unicef Locri, l’associazione de “I Girasoli della Locride” dello Special Olympics presente il 3 gennaio in piazza, Nemo’s Group onlus, con incontri a tema e giornate dedicate interamente all’integrazione. Arriverà a Locri anche la compagnia di spettacoli “Il lentiforme” con artisti di strada che intratterranno i presenti e il 4 gennaio spettacolo di Hakuna Matata con Aladdin.

Considerata l’importanza del tema sulla salute al “Locri on ice” si svolgerà un incontro per le famiglie che affronterà l’argomento sulle manovre salvavita “Incontro Bimbi sicuri: dalle manovre salvavita al defibrillatore” (5 gennaio). Interverranno il pediatra dottor Roberto Trunfio e medici ed istruttori di SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica), patrocinato dall’Ordine delle Ostetriche di Reggio Calabria.

«Le manovre salvavita – afferma il dottore Trunfio, che si è reso disponibile ad organizzare l’incontro- sono di grande importanza per risolvere nell’immediatezza il soccorso in situazioni di vera e propria emergenza urgenza. Manovre semplici che una volta apprese resteranno per sempre impresse nella mente. Ci riferiamo ai casi di soffocamento da inalazione da corpo estraneo e a tutte quelle manovre rianimatorie cardiopolmanari in caso di arresto. Gli istruttori molto qualificati sapranno coinvolgere tutti i presenti a cui questo messaggio è rivolto: medici ed operatori sanitari, giovani, genitori, nonni, insegnanti, istruttori di palestre e tutti gli educatori che lavorano in luoghi frequentati da minori. Ma naturalmente siete invitati tutti perché tutti dobbiamo saperci comportare per aiutare chi potrebbe avere bisogno. Iniziamo il 2020 con questa buona azione: impareremo a saperci comportare senza essere presi da panico in caso di urgenza».

Il 5

gennaio spazio anche al MigliuMarathon 2020 per la raccolta fondi per un parco giochi integrato.

PROGRAMMA

2

gennaio

Ore 16,30 Tombolata beneficenza per Labor Locride;

Ore 18 Aspettando la Befana con la “Combriccola dell’allegria”.

Tema:

diritto alla felicità e immaginazione.

3

gennaio

Ore 18 Musica maestro con “I girasoli della Locride”, concerto e serata insieme ai ragazzi speciali;

dalle ore 18 Artisti on the road

Tema:

diritto all’uguaglianza.

4

gennaio

Ore 18 Il mondo di Aladdin. Spettacolo con animazione. Fuochi, giocolieri ed effetti luce con l’associazione Hakuna Matata.

Tema: Diritto ad amare.

5

gennaio

Ore 17 Incontro “Bimbi sicuri”: dalle manovre salvavita al defibrillatore. Interverranno il pediatra dottor Roberto Trunfio, medici ed istruttori di SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica). Patrocinio dellOrdine delle Ostetriche di Reggio Calabria. Dalle 17 ci sarà anche la Raccolta fondi per MigliuMarathon2020. Una iniziativa legata alla partecipazione della Maratona di Milano il 5 aprile. Con l’ausilio di Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distofria muscolare) servirà a creare un parco giochi integrato per far giocare insieme i bambini disabili e non. Maggiori informazioni sulla pagina facebook MigliuMarathon2020.

ORE 18 Laboratorio d’inverno con Labor Locride.

6

gennaio

Ore 11 Befana in pediatria con l’Amministrazione comunale, Labor e Nemo’s group onlus;

ore 18 Pomeriggio Befanine show dell’associazione Hakuna Matata con consegna libri e caramelle.

Tema:

Diritto allo stupore.

