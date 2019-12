LOCRI ON ICE Nota critica del movimento “Scelgo Locri”: “Sicurezza e trasparenza, queste sconosciute”

Nella nostra città pare sia

diventato ormai normale soprassedere ad ogni comune pratica di buon senso oltre

che di semplice legalità e di corretta e

trasparente amministrazione. Ne abbiamo avuto ancora una volta, osservando

la superficialità con cui l’amministrazione Calabrese organizza (o lascia

organizzare) l’evento pubblico denominato “Locri on Ice”.

Lo scorso anno i consiglieri di

opposizione, hanno presentato una richiesta di accesso agli atti, una

semplicissima azione di controllo con l’obiettivo di meglio comprendere l’iter

organizzativo ed offrire dei suggerimenti per tutelare sia la sicurezza dei

giovani frequentatori dell’evento che il resto dei cittadini locresi.

Al Sindaco ed alla Giunta é stato

specificatamente chiesto di conoscere il

nominativo del soggetto che paga la

fornitura di energia elettrica e di

quella idrica a servizio di tutte le installazioni presenti sulla pubblica

piazza; se le strutture allocate sono state concesse a terzi a titolo a gratuito o dietro versamento di

corrispettivo, ed in questo caso quale sia l’importo di tale corrispettivo

e chi incassa le somme; se esiste una polizza assicurativa per i rischi a

terzi; la scia sanitaria per

l’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande; il bando predisposto dall’ente per

l’assegnazione e concessione degli spazi di vendita/esposizione; il verbale rilasciato della commissione

pubblici spettacoli previsto dal TULPS; la documentazione di impatto acustico considerato che, con

ordinanza del sindaco, viene per oltre venti giorni permessa la deroga alle

emissioni sonore notturne; le relazioni di servizio dei vigili urbani che hanno

effettuato servizio straordinario con eventuali risultanze di controlli e

verifiche della sussistenza dei requisiti; le modalità di smaltimento delle acque reflue e la relativa concessione di

scarico; l’elenco delle ditte commerciali e il nominativo del preposto alla vendita; il parere dei vigili del fuoco previsto dalla normativa di settore.

Nella risposta formale, a firma

del sindaco Giovanni Calabrese pervenuta il 7 febbraio 2019, però è stato consegnato

uno solo dei documenti di cui era stata fatta richiesta, una semplice lettera

ad un privato, rappresentante di una associazione cittadina denominata

“Locri eventi” (nota n. 24791/2018), tramite la quale si autorizzava

la manifestazione, con il solo patrocinio morale dell’ente. Dunque, si apprende

che non c’è nessun atto deliberativo

che, come previsto dalla legge, norma e regola l’evento al fine di tutelare

l’interesse pubblico. Per il resto il Sindaco scrive che “si trova impossibilitato ad evadere le ulteriori richieste in quanto

agli atti d’ufficio NON ESISTONO tali documenti”.

Il fatto è molto grave poiché si

tratta di documenti fondamentali per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza e nella

piena trasparenza e, con nostro grande stupore, dalla risposta del sindaco

pare emergere che nessun adempimento è

stato eseguito!

Ci chiediamo con quale leggerezza

e irresponsabilità ci si possa rivolgere alla popolazione, in particolare ai

giovani ed ai giovanissimi della Locride, pur essendo consapevoli di tali

carenze, cosi come ci chiediamo come si possa mettere in discussione l’alto

valore del simbolo del nostro Comune, concedendo

il patrocinio morale, senza alcuna garanzia di sicurezza e legalità per

chiunque frequenti la pur apprezzabile manifestazione.

Sulle questioni di merito,

l’unica risposta ottenuta, invece, é stata la certificazione che, mentre ci

sono delle attività commerciali private che offrono servizi a pagamento durante

lo svolgersi degli eventi, a farsi carico delle spese vive della manifestazione

sono le casse comunali. La cosa non ci consola perché, se a pagare per Locri on Ice sono i cittadini locresi

che vivono in un comune in dissesto finanziario, gli stessi dovrebbero poter

godere della massima trasparenza sui fatti e sugli atti della manifestazione

oltre che sulle conseguenze della stessa, la più evidente delle quali è l’impatto acustico nelle ore notturne.

Locri on ice è un appuntamento diventato per molti atteso e

popolare, giunto alla sua settima edizione che impiega notevoli risorse

finanziarie e strumentali, e per tanto non comprendiamo perché non venga

seguito il corretto iter amministrativo, osservando le regole e le procedure

amministrative. Un’amministrazione comunale ha il compito primario di essere da

esempio per i suoi cittadini, il messaggio che ci aspettiamo venga veicolato,

soprattutto alle nostre latitudini, è che anche la più scontata delle norme

debba essere rispettata e che ogni cosa debba svolgersi nella completa

trasparenza. Per questo, i consiglieri del movimento hanno protocollato il 12

dicembre (prot.30226), una nuova istanza in cui pongono le medesime richieste

di un anno fa, con la speranza che la risposta sia questa volta differente, in

nome della legalità, della trasparenza e del buon senso che stanno alla base

del vivere comune e nel rispetto di tutti.

Infine, ci permettiamo di

sollecitare questa maggioranza consiliare ad un minimo impegno per le

decorazioni natalizie della città. Il calore di questa festa passa anche

dall’accoglienza offerta ai cittadini ed ai visitatori in queste settimane. La

nostra piazza principale è occupata da un enorme capannone bianco che nasconde

l’allestimento interno, tolte le apprezzabili iniziative delle singole attività

commerciali private non esistono luminarie natalizie lungo le vie e la scelta

di appendere delle piante ai lampioni del corso principale si è immediatamente

rivelata in tutta la sua inadeguatezza. Non un presepe, non un albero di

Natale, non una sola luminaria per ricordare ai tutti noi che oltre alla dance

ed ai cocktail sotto il tendone, esiste un Natale fatto di tradizioni e di

simboli irrinunciabili. Siamo entusiasti del ruolo che Locri ha durante le

feste natalizie per l’offerta di svago, ma non possiamo non dirci che rimane

un’iniziativa commerciale, la realizzazione della quale non dovrebbe fagocitare

le altrettanto importanti attese tradizionali. Siamo ancora in tempo a porre

rimedio, offrendo anche ai locresi un poco di atmosfera natalizia.

Coordinamento Movimento Politico Scelgo Locri

