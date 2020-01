Locri, tentato omicidio. Domani udienza di convalida dell’arresto di Giancarlo Martelli

Lente Locale

di Antonella Scabellone

LOCRI- E’ stata fissata per domani, nove gennaio, alle ore 15, l’udienza di convalida dell’arresto di Giancarlo Martelli, il diciottenne di Locri accusato di avere ridotto in fin di vita la propria convivente cubana nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi, al culmine di una lite furibonda. L’udienza, fissata dal GIP, dott. Sergio Malgeri, su richiesta del Pm dott.ssa Marzia Currao, si svolgerà presso la Casa Circondariale di Locri dove il giovane da ieri è detenuto.

Assistito dal suo legale di fiducia, l’avv. Fabio Mammoliti, Martelli è chiamato a chiarire dinamica e movente del folle gesto che lo ha visto sferrare bel 14 coltellate ai danni della sua compagna, con la quale era andato a convivere proprio il giorno dell’accaduto. La donna, una 27enne di origine cubana, dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale civile di Locri, è ora ricoverata in prognosi riservata ai Riuniti di Reggio Calabria con varie ferite al torace e all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo l’abitazione di via Foggia, a Locri, teatro del delitto, è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri e con essa tutto il materiale rinvenuto, tra cui alcuni telefoni cellulari e indumenti appartenenti al ragazzo.

