Lombardia, Consiglio regionale boccia la mozione del Pd sul ritorno a scuola degli studenti

È stata respinta dal Consiglio regionale la mozione presentata dal Pd sul ritorno in classe dei ragazzi delle superiori. La mozione presentata dalla consigliera dem Paola Bocci chiedeva a Regione Lombardia di sostenere in conferenza Stato-Regione la possibilità di tenere aperte le scuola anche in zona rossa, anche se solo con il 50 per cento degli studenti in presenza. Il Consiglio ha respinto, però, la mozione con una maggioranza di 34 voti contrari.