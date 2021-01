Da oggi, lunedì 25 gennaio, riaprono le scuole superiori in Lombardia. L’ingresso in zona arancione infatti consente il ritorno in classe per molti studenti. Gli istituti però dovranno garantire il limite massimo di capienza del 50 per cento. Le istituzioni hanno comunque provveduto a riorganizzare trasporti e orari di uffici e negozi.