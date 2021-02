Lombardia, dal 18 febbraio vaccini anti Covid agli over 80: come e dove prenotarsi

In Lombardia inizierà giovedì 18 febbraio la vaccinazione contro il Covid-19 per le persone over 80. A comunicarlo, con una lettera aperta, il presidente Attilio Fontana e la vice presidente Letizia Moratti. Da sabato 13 febbraio sarà attivo un numero verde per tutte le informazioni: da lunedì 15 febbraio partono le prenotazioni tramite medici di famiglia, farmacisti e un portale online dedicato. Dal 12 aprile partirà invece la vaccinazione di massa per circa 6 milioni di lombardi.