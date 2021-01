Lombardia domani zona gialla, le Faq: cosa si può fare e cos’è vietato

Da domani, lunedì 1 febbraio, la Lombardia sarà “zona gialla”. Cambiano le regole per i circa dieci milioni di abitanti della regione, che potranno godere di qualche libertà in più, nella consapevolezza dell’importanza di rispettare le norme e le restrizioni per contenere la pandemia di Coronavirus. I principali cambiamenti rispetto alla zona arancione riguardano gli spostamenti, ristoranti e bar e anche i musei. Ecco cosa si può e cosa non si può fare in zona gialla.