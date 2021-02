Lombardia in bilico tra conferma della zona gialla e passaggio in zona arancione. Da una parte incoraggia la situazione degli ospedali, sotto la soglia critica di riempimento dei letti. Ma pesano i timori per un aumento dei contagi e per la presenza di focolai di varianti Covid. Attilio Fontana è ottimista: “Per i numeri che ho la Lombardia dovrebbe rimanere in zona gialla”.