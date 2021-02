Lombardia, la vice presidente Moratti: “Sui vaccini Covid priorità alle aree più colpite”

Oltre all’istituzione della zona arancione rafforzata in provincia di Brescia e altri 9 comuni della Lombardia, la vice presidente Letizia Moratti e il consulente Guido Bertolaso hanno annunciato anche un cambio nella strategia vaccinale: “Da una parte mantenere e portare a conclusione le vaccinazioni per il personale sanitario, le Rsa, il personale e gli ospiti delle strutture sociosanitarie e gli over 80 – ha spiegato la Moratti in un’intervista -. Dall’altra concentrare prioritariamente le risorse vaccinali nelle aree critiche in modo da contenere il contagio”.