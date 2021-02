Lombardia, vaccini in ritardo per gli over 80: la Regione invia un sms di scuse

“Cara cittadina caro cittadino, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità”. Questo l’sms che Regione Lombardia sta inviando a diversi over 80 che si sono prenotati per il vaccino anti Covid-19 ma non sanno ancora quando potranno riceverlo. Al ritmo attuale l’obiettivo di vaccinare tutti gli over 80 con la prima dose entro la fine di marzo è irraggiungibile.