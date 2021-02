Lorenzo Insigne è il protagonista di una sorpresa per i genitori di Nicola, a C’è posta per te dopo la morte della sorella, scomparsa a soli 27 anni. “Voglio chiedergli scusa perché non riesco a farli ridere come faceva mia sorella”, è la richiesta del giovane. Insigne ha provato a restituire loro il sorriso.