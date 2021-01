La lucidità non l’ha mai persa Lorenzo Pellegrini che in Coppa Italia aveva detto a Fonseca che i sei cambi non si potevano fare. Quel frammento di conversazione ha fatto il giro del mondo e ha messo ulteriormente nei guai il tecnico. Pellegrini da vero capitano ha deciso la partita di campionato con lo Spezia con un gol al 92′.