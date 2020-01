Lorenzo Richelmy: 10 cose che non sai sull’attore

Giovane attore i ascesa, Lorenzo Richelmy si è negli anni distinto grazie a celebri film e serie TV italiane, arrivando a ricoprire ruoli da protagonista o di particolare rilievo. Apprezzato per la sua versatilità, l’attore ha dimostrato di sapersi destreggiare tra la commedia e il dramma, rivelandosi però appassionato anche di generi meno comuni nel panorama cinematografico italiano.

Ecco 10 cose che non sai di Lorenzo Richelmy.

Lorenzo Richelmy: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film italiani. L’attore ha debuttato al cinema nel 2002 con il film Il pranzo della domenica, per poi recitare in 100 metri dal paradiso (2012), Il terzo tempo (2013), La terra e il vento (2013), Sotto una buona stella (2014) e La ragazza nella nebbia (2017), con cui ottiene una buona notorietà. Prenderà poi parte ai film Una questione privata (2017), Una vita spericolata (2018), insieme all’attrice Matilda De Angelis, Ride (2018) e Dolceroma (2019), dove reciterà da protagonista accanto all’attore Luca Barbareschi.

2. È diventato celebre grazie ad una serie TV. Richelmy diviene inizialmente popolare recitando nella serie I liceali (2008-2009), per poi recitare in alcuni episodi delle serie Sposami (2011), I Borgia (2013) e Talent High School – Il sogno di Sofia (2013). Recita inoltre nel film televisivo Una Ferrari per due (2014), ma diventa celebre per la serie Marco Polo (2014-2016), dove interpreta il protagonista. Nel 2019 recita inoltre nella serie Sanctuary.

Lorenzo Richelmy è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 34,5 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma numerose sono anche le immagini promozionali dei suoi progetti da interprete. Non mancano anche foto realizzate per servizi di moda per importanti riviste.

Lorenzo Richelmy e il padre

4. Ha ereditato dal genitore la passione per la recitazione. Richelmy è figlio di due attori teatrali, e in particolare sviluppa la passione per la recitazione seguendo suo padre durante le prove dei suoi spettacoli. Incoraggiato, Richelmy debutterà sin da giovanissimo in alcuni spettacoli teatrali, che consolideranno la sua passione per tale attività.

Lorenzo Richelmy: la sua agenzia

5. È rappresentato da una nota agenzia. L’attore ha alle proprie spalle l’agenzia Officine Artistiche, che lo aiuta a trovare i ruoli più adatti per il proprio talento. Questa è infatti una nota agenzia del settore, che rappresenta tra gli altri attori come Claudio Amendola, Filippo Timi, e Alba Rohrwacher.

Lorenzo Richelmy è Marco Polo

6. Ha interpretato da sé le scene di combattimento. Per interpretare al meglio il personaggio di Marco Polo, all’attore è stato richiesto di non farsi sostituire da stuntman nelle scene di combattimento, ma di affrontarle personalmente. Per far ciò Richelmy si è sottoposto ad un lungo allenamento per apprendere l’arte del kung fu.

7. Ha imparato l’inglese per lavorare nella serie. Quando seppe che erano in corso i provini per il ruolo di Marco Polo, l’attore decise di proporsi. Venne in seguito chiamato per incontrare i produttori, l’attore spiegò loro di non parlare fluentemente l’inglese, lingua richiesta per la serie, ma questi furono così colpiti da Richelmy da assegnargli una coach di inglese. Quando fu in grado di sostenere un nuovo provino, l’attore venne scelto senza ulteriori indugi.

Lorenzo Richelmy in I Liceali

8. Era uno dei ragazzi protagonisti. Nella serie di successo I liceali, l’attore ha ricoperto il ruolo di Cesare Schifani, uno dei ragazzi protagonisti su cui si concentrano gli eventi della serie. Grazie a tale ruolo l’attore è diventato una vera celebrità, dichiarando che da quel momento la gente ha iniziato a riconoscerlo e fermarlo per strada.

Lorenzo Richelmy in Dolceroma

9. Non è come il suo personaggio. Nel film Dolceroma l’attore ricopre il ruolo di un giovane e frustrato sceneggiatore che tenta di sfondare nel mondo del cinema. Nonostante la negatività espressa dal personaggio, l’attore si è dichiarato completamente lontano da tale modo di vivere la vita, affermando invece di essere una persona pacata e curiosa.

Lorenzo Richelmy: età e altezza

10. Lorenzo Richelmy è nato a La Spezia, Italia, il 25 marzo 1990. L’attore è alto complessivamente 178 centimetri.

