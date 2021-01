L’oroscopo del giorno 11 gennaio 2021: Vergine e Capricorno si distraggono con l’amore

Nell’oroscopo di lunedì 11 gennaio 2021 la Luna si trova nel segno del Sagittario, segno libero e indipendente per eccellenza, che ben bilancia il grande potere di Saturno di questo periodo. In più, dato che vogliamo essere ottimisti, Venere e Marte sono in trigono in segno di terra: come dire che restiamo attaccati a quella parte di tradizione che continua a rassicurarci soprattutto dal punto di vista sentimentale.