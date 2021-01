L’oroscopo del giorno 22 gennaio 2021: Toro e Acquario non facciano spese sconsiderate

Nell’oroscopo di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, la Luna si trova ancora nel segno del Toro in una posizione però ottima rispetto a Venere in Capricorno e a Nettuno in Pesci. Questa bella tra tre pianeti che rimandano al mondo dell’emotività e della sensibilità sono un ottimo contraltare alla forza saturnina di questi giorni. Ecco le previsioni astrali segno per segno dell’oroscopo del giorno.