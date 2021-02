Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 febbraio 2021 non può che parlare d’amore dato che domenica 14 febbraio sarà appunto San Valentino, la festa di tutti gli innamorati. E qual è il pianeta degli innamorati? Venere, ovviamente! E dove sta Venere, pianeta degli innamorati, in questa settimana? Nel segno dell’acquario per far esplodere d’amore i segni d’aria.