L’oroscopo di domani 30 gennaio 2021: Vergine e Capricorno mostrano grande concretezza

Nell’oroscopo di domani, sabato 30 gennaio 2021, la Luna si troverà nel segno della Vergine: un segno particolarmente concreto e realista, ottimo per tutte le commissioni che di norma releghiamo al weekend! In più, non dimentichiamocelo, il sole congiunto a Giove ci predispone anche a spendere con una maggiore leggerezza. Via libera a shopping on line, adorato dalla Luna in Vergine dato che è efficiente e decisamente sicuro.