L’oroscopo di oggi 11 febbraio 2021: nuova vitalità per Acquario e Sagittario

Nell’oroscopo di oggi, 11 febbraio 2021, troveremo, intorno alle otto di sera in Italia, la Luna nuova ovvero la congiunzione tra Luna e il Sole in questo caso 23° del segno dell’Acquario. Ogni volta che inizia un nuovo ciclo di lunazione (che dura 28 giorni circa) facciamo un tema natale che rappresenterà questo periodo. In questo caso il tema natale ci parla di tante energie e tanta voglia di metterci in gioco nonostante (o forse per rispondervi) le difficoltà. Siete pronti?