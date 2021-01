L’oroscopo di oggi, martedì 19 gennaio 2021, vede anche la Luna nel combattivo e duro segno dell’Ariete. In questo modo non si bilancia la durezza dei pianeti tra Capricorno e Acquario ma si amplifica la tensione e la sensazione di non riuscire a trattenere la rabbia, l’ardore, la passione ma anche il risentimento.