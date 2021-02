L’oroscopo di oggi 22 febbraio 2021: Toro e Capricorno super sexy

Nell’oroscopo di lunedì 22 febbraio 2021 abbiamo un trionfo dei pianeti che, per il segno zodiacale che si trovano ad occupare e per gli aspetti che formano con altri pianeti molto potenti, sembrano andare a indagare nei nostri bisogni più profondi. Il Sole si trova nel segno dei Pesci, la Luna è in Cancro e vi è il trigono quasi perfetto di Marte con Plutone. I bisogni immateriali sembrano imporsi con forza alla nostra attenzione.