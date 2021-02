Nell’oroscopo di oggi, martedì 23 febbraio 2021, una bellissima Luna nel segno del Cancro aiuterà a sentire ancora più in profondità. Con Marte in trigono a Plutone e con la quadratura tra Saturno e Urano, due aspetti che persistono nel nostro cielo astrologico, chi ha predisposto o sente la necessità di ascoltarsi in profondità e mettersi in discussione sarà assolutamente ben servito!