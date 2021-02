L’oroscopo di oggi 3 febbraio 2021: Scorpione e Toro si preparino a nervi tesissimi

Con l’oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, ci troveremo di fronte alla prima parte della “48 ore di scontro tra il Sole e Marte”. In più, la Luna che nel pomeriggio entra in Scorpione scontrandosi con Venere, amplificherà questa sensazione di tensione, di stress, di insicurezza rispetto al futuro. Ricordiamoci che i pianeti in Acquario ci spingono al cambiamento come forma di rinascita.