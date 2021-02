Nell’oroscopo del giorno giovedì 4 febbraio una maliziosa e sexy Luna in Scorpione non farà altro che insinuare il dubbio e far saltare i nervi alla maggior parte di noi. Questo vale soprattutto per i nati sotto il segno zodiacale del Toro, dell’Acquario, del Leone e dello Scorpione stesso. Se avete una persona di questo segno nei paraggi tenetevene lontani!