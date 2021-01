Il presidente della Lazio ha deciso di pagare in anticipo due mensilità di stipendio ai giocatori della Lazio. Una mossa a sorpresa quella di Claudio Lotito che ha sfruttato i premi della Champions, proprio in un momento in cui la Federazione ha autorizzato la dilazione dei pagamenti per cercare di garantire un po’ di “ossigeno” ai club più in difficoltà.