LOTTA ALL’OBESITA’ INFANTILE Il progetto del Rotary club approda al liceo “La Cava”

Lente Locale

R. & P.

Si

è svolto Venerdì 7 febbraio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F. La

Cava” di Bovalino, l’evento finale del progetto “Lotta all’obesità infantile”

ideato dal Rotary Club di Locri per le scuole della Locride che in questa

edizione è stato svolto presso l’Istituto Comprensivo di Bovalino.

Alla

serata hanno preso parte tutti i giovani studenti, i genitori, i docenti,

l’istituzione scolastica, i rotariani, i rotaractiani.

Sono

intervenuti il presidente del “Rotary Club” di Locri, dottore Giovanni Pascale,

che ha portato i saluti del club service evidenziando le finalità

dell’associazione che opera nel e per il territorio.

Altri

saluti sono stati rivolti alla platea dalla dirigente scolastica dell’Istituto

“F. La Cava” che ha ospitato l’evento. Quindi il dott. Luigi Brugnano ha

parlato della Rotary fondation e le affinità con il progetto. E’ intervenuto il

sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano che si è congratulato per il tema

affrontato dal progetto e per il lavoro svolto nel corso degli incontri. La

dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Bovalino Rosalba Antonella

Zurzolo si è complimentata per il successo del progetto che ha coinvolto i suoi

studenti. Il dott. Giuseppe Mirarchi, quale responsabile “Alimentazione

Salute”, ha dispensato consigli sulle corrette abitudini alimentari. È stata la

volta del pediatra Domenico Mammì che ha parlato sui problemi causati

dall’obesità. Il maestro Vincenzo Ursino, ideatore del progetto e responsabile

“Attività Sportiva”, ha fornito i dati del programma svolto e realizzato un

videoclip che ha ripercorso le varie tappe del progetto. Infine l’Assistente del

governatore del Distretto 2100 del Rotary l’avvocato Gina Scordo ha portato i

saluti del Governatore Pascale Verre e si è soffermata sulla necessità che

questo progetto debba proseguire nel tempo supportato dai Presidenti futuri.

Al

termine degli interventi si sono esibiti in una spettacolare esibizione di

karate gli allievi del “Centro Studi Karate” guidati dal maestro Vincenzo

Ursino suscitando l’ammirazione di tutti i presenti. Il progetto, come

specificato nel corso dell’incontro, si è articolato su due moduli, quello

dell’attività sportiva, e quello dell’alimentazione e della salute, con i quali

viene dato supporto e formazione ai bambini, genitori e docenti, al fine di

contrastare la malnutrizione infantile ed educare ad una sana alimentazione e all’attività

sportiva. L’obesità è riconosciuta come una malattia potenzialmente mortale,

riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi implicazioni cliniche ed

economiche, è causa di disagio sociale. Risulta di particolare rilevanza

sociale e culturale, quindi, il progetto del Rotary Club di Locri che è

riuscito a coinvolgere ad oggi quasi 300 giovani studenti di vari istituti del

territorio per contrastare l’obesità infantile nelle scuole con i docenti e i

genitori degli studenti.

