Luca Bergamo: “Così la cultura può salvare Roma, ma la politica non l’ha capito”

Dal 22 gennaio 2021 Luca Bergamo non è più assessore alla Crescita Culturale e vicesindaco di Roma, per scelta della sindaca Virginia Raggi. Il ritiro delle deleghe dopo la diversità di vedute sul confronto con il PD verso le prossime elezioni comunali e la modalità con cui Raggi ha presentato la sua ricandidatura. Ospite degli studi di Fanpage.it Bergamo ha tracciato un bilancio della sua azione amministrativa in questi anni in Campidoglio, lanciando anche alcune sfide per il futuro della città a cominciare dal ruolo della cultura.