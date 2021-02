Lucas Paquetà sfrutta l’errore del portiere e segna il quarto gol con il Lione di Garcia

Il portiere del Brest regala a Lucas Paquetà la rete del vantaggio per il Lione nell’anticipo della 26a giornata della Ligue 1 2020-2021. Il centrocampista brasiliano ha sfruttato il controllo sbagliato di Cibois e ha potuto battere a rete senza troppi problemi, trovando la seconda rete consecutiva in campionato. L’OL ha vinto per 3-2 il match e ha conquistato la vetta della classifica ma ora si attendono le risposte di Lille e PSG.