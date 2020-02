L’UICI compie 100 anni: celebrazioni anche in Calabria

La sezione provinciale di Catanzaro si appresta a dar vita alle attività per la celebrazione del Centenario dell’Unione Italiana dei Ciechi. Il 21 febbraio nella ricorrenza della giornata nazionale del braille prenderanno il via gli appuntamenti con le celebrazioni per il Centenario che daranno “voce” alle sedi territoriali in fermento per i programmi stilati. La sede di Catanzaro, scelta dall’Unione Ciechi Nazionale per l’intera Calabria, ospiterà tutte le altre sezioni provinciali della Calabria per offrire un ricco programma fatto di testimonianze, informazioni circa le attività dell’UICI sui percorsi di assistenza e tutela del cieco, sulle attività di prevenzione e le collaborazioni con enti pubblici e privati, il mondo della scuola e l’associazionismo. La prima manifestazione/evento, quelle di giorno 21 sarà celebrata in collaborazione col l’Ufficio Regionale Scolastico della Calabria e con esperti tematici. Non mancheranno le esibizioni nate dal connubio sociale spettacolo che in tale direzione ha visto nascere il Coro Voci di Luci protagonista di diverse manifestazioni e format tv a livello nazionale. Ci saranno poi vari laboratori e mostre, la presenza di tutte le autorità locali e la presidenza e dirigenza nazionale dell’Unione italiana dei Ciechi.

La sezione provinciale di Catanzaro si appresta a dar vita alle attività per la celebrazione del Centenario dell’Unione Italiana dei Ciechi. Il 21 febbraio nella ricorrenza della giornata nazionale del braille prenderanno il via gli appuntamenti con le celebrazioni per il Centenario che daranno “voce” alle sedi territoriali in fermento per i programmi stilati. La sede di Catanzaro, scelta dall’Unione Ciechi Nazionale per l’intera Calabria, ospiterà tutte le altre sezioni provinciali della Calabria per offrire un ricco programma fatto di testimonianze, informazioni circa le attività dell’UICI sui percorsi di assistenza e tutela del cieco, sulle attività di prevenzione e le collaborazioni con enti pubblici e privati, il mondo della scuola e l’associazionismo. La prima manifestazione/evento, quelle di giorno 21 sarà celebrata in collaborazione col l’Ufficio Regionale Scolastico della Calabria e con esperti tematici. Non mancheranno le esibizioni nate dal connubio sociale spettacolo che in tale direzione ha visto nascere il Coro Voci di Luci protagonista di diverse manifestazioni e format tv a livello nazionale. Ci saranno poi vari laboratori e mostre, la presenza di tutte le autorità locali e la presidenza e dirigenza nazionale dell’Unione italiana dei Ciechi.