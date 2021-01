“Mi candido a presidente della Regione Calabria”. Lo annuncia il sindaco di Napoli ed ex pm di Catanzaro, Luigi de Magistris. Il primo cittadino è quindi da oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione calabrese dove, al momento, si dovrebbe votare l’11 aprile. de Magistris, nell’arco della giornata, sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale. (ANSA)