Il passaggio di Romelu Lukaku dal Manchester United all’Inter nell’agosto 2019 è potuto avverarsi unicamente per il ‘gran rifiuto’ di Paulo Dybala di trasferirsi in Premier. Il gigante belga aveva già l’accordo in tasca (9 milioni a stagione), poi la Joya tradì i bianconeri e spalancò le porte a Conte: “Ho esultato, quando ho saputo che avrei giocato per lui”