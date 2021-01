Lutto nel mondo del calcio dilettantistico catanzarese: è morto Pepè Amoroso

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico catanzarese. E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Giuseppe “Pepè” Amoroso. Figura molto nota nel movimento cittadino del calcio giovanile che 30 anni ha dedicato molto tempo con passione, onestà e dedizione del buon padre di famiglia, a favore dei ragazzi che hanno perseguito nel gioco del calcio, grazie soprattutto a lui, l’obiettivo primario del loro tempo libero. Nel mese di ottobre 1985 aveva costituito l’Associazione calcistica “Vigor Ambrosiana”, successivamente denominata “A.S.D. A.I.V.I.O.”, “la quale ha svolto l’attività nel settore giovanile e scolastico, affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con il n. 202140. Giuseppe Amoroso – ricorda Mattia Caridi un suo ex calciatore – ha superato ogni difficoltà per il suo unico fine di far divertire i ragazzi con il gioco del calcio, nel quartiere “Corvo” di Catanzaro, in particolare con l’istituzione della Scuola Calcio.

Il Presidente Pepè Amoroso, con il valido contributo dei collaboratori, allenatori e ragazzi tesserati, ha regalato momenti di gioia e soddisfazione al quartiere “Corvo” di Catanzaro con i risultati positivi conseguiti alla conclusione dei campionati provinciali e/o regionali, categoria primi calci, giovanissimi, esordienti, pulcini e allievi.

Non si dimenticano le sconfitte sul campo di calcio che addoloravano il Presidente Pepè Amoroso, il quale nonostante il risultato sfavorevole, non si perdeva d’animo e trasmetteva ai ragazzi, collaboratori ed allenatori il proprio desiderio di vittoria alla successiva partita.

Ciao Presidente Pepè Amoroso”