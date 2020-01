M5s, espulsi sei parlamentari per i mancati rimborsi

Il caso dei ritardi sulle rendicontazioni continua mietere vittime nel Movimento 5 Stelle. Questa volta i provibiri hanno espulso sei parlamentari: i deputati Nadia Aprile, Michele Nitti, Flora Frate, Massimiliano De Roma, Santi Cappellani e il senatore Alfonso Ciampolillo. Ad annunciarlo è il blog delle stelle.

“Rendicontare le spese e restituire le eccedenze degli stipendi è per noi un onere e un onore. Un chiaro impegno preso coi cittadini” scrive il blog che, al di là dei 6 espulsi, sottolinea come “sul totale di 30 casi aperti, alcuni portavoce hanno controdedotto in merito ai rilievi posti loro dal Collegio dei Probiviri, il quale, riscontrata la buonafede e la volontà di adempimento, ha intrapreso un dialogo per risolvere positivamente i casi”. “La civile convivenza è basata sulle regole, e chi non le rispetta va allontanato”, sottolinea.

A livello numerico, tuttavia, le 6 espulsioni hanno effetti limitati per la maggioranza. Alla Camera, infatti, in 4 già avevano lasciato il Movimento: Aprile, Cappellani, De Toma e Nitti. Unica espulsa, oggi, è quindi Flora Frate. Al Senato, dove i numeri della maggioranza sono risicati, l’unico “cacciato” è Lello Ciampolillo. La sua espulsione era nell’aria e Ciampolillo, nei giorni scorsi, aveva attaccato il programma di governo sulla Puglia (la sua Regione) motivando così le mancate restituzioni.