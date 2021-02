Sopracciglia tinte di rosso, orecchie “allungate” e artigli: Mahmood rivoluziona il suo look sui social per lanciare il suo nuovo singolo, Inuyasha. Esattamente come il brano, anche il look si ispira al personaggio dei manga che seguiva da bambino: per evitare l’effetto cosplay ha scelto pezzi di stile e griffati.