Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata a Bein Sports, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero e del suo rinnovo di contratto: “Se continua così non vedo perché non dovrebbe restare”. Un chiaro messaggio al giocatore di come la società abbia fiducia nello svedese e nella prosecuzione del suo rapporto di lavoro con il club del diavolo.