Malin Åkerman: 10 cose che non sai sull’attrice

Resasi celebre per il ruolo di Spettro di Seta nel film Watchmen, l’attrice Malin Åkerman ha poi conquistato ulteriore popolarità partecipando a progetti continuamente diversi tra loro, dalla commedia al thriller all’action movie.

Attiva anche in televisione, dove ha preso parte a note serie TV, l’attrice ha negli anni consolidato la propria filmografia avvalendosi di importanti collaborazioni, che le hanno permesso di maturare come interprete e mettere continuamente alla prova la sua versatilità.

Ecco dieci cose che non sai di Malin Åkerman.

Malin Åkerman: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice debutta al cinema nel 2000 con il film The Skulls, per poi recitare in American Trip – Il primo viaggio non si scorda mai (2004), Invasion (2007), I fratelli Solomon (2007), Lo spaccacuori (2007), accanto all’attore Ben Stiller, 27 volte in bianco (2008), e Watchmen (2009), con cui diventa celebre condividendo la scena con l’attore Billy Crudup. Successivamente recita nei film L’isola delle coppie (2009), The Romantics (2010), Nudi e felici (2012), Rock of Ages (2012), Codice fantasma (2013), Conspiracy – La cospirazione (2016) e Rampage – Furia animale (2018).

2. Ha preso parte a diverse serie TV. Nel corso della sua carriera l’attrice ha preso parte anche a diverse produzioni televisive, recitando in particolare nelle serie The Comeback (2005), Entourage (2006) e Childrens Hospital (2010-2016), dove ricopre il ruolo di Valerie Flame. Appare poi in un episodio di How I Met Your Mother (2010), e successivamente nella serie Burnign Love (2012). È poi tra i protagonisti delle serie Tre mogli per un papà (2013-2014), Sin City Saints (2015), Billions (2016-2019) e Dollface (2019).

3. Ha prodotto una serie TV. La Åkerman ha ricoperto il ruolo di produttrice per la serie Tre mogli per un papà, di cui è protagonista nel ruolo di Kate Harrison. Questa è una giovane donna recentemente sposatasi, che cerca di bilanciare la propria vita con quella del marito, dei suoi tre figli e delle sue due ex mogli.

Malin Åkerman è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 470 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano però anche curiosità che l’attrice condivide con i propri fan o immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Malin Åkerman: chi è suo marito

5. Ha conosciuto il primo marito grazie alla musica. Nel 2003 l’attrice è la cantante del gruppo The Petalstones. Qui conosce Roberto Zincone, batterista italiano del gruppo. I due hanno iniziato a frequentarsi dopo le prove della band, avvalendosi di un dizionario poiché Zincone non parlava inglese. I due si sposano poi nel 2007 a Sorrento, mentre nel 2013 nasce il loro unico figlio. Nel novembre dello stesso anno, tuttavia, la coppia annuncia il divorzio.

6. Si è sposata una seconda volta. Nel 2017 l’attrice annuncia il suo fidanzamento con l’attore britannico Jack Donnelly, celebre per il ruolo di Jason nella serie Atlantis. I due si sono in seguito sposati nel dicembre del 2018, apparendo in seguito insieme in diverse occasioni di gala.

Malin Åkerman e i suoi tatuaggi

7. Ha diversi tatuaggi divenuti celebri. L’attrice è nota per saper esaltare i tatuaggi presenti sul suo corpo, il più delle volte con abiti disegnati appositamente per unire la trama del vestito al disegno del tatuaggio. I due più famosi sono quello presente sul polso destro, raffigurante una S e una Z intrecciate, che indicano il nome di suo figlio, Sebastian Zincone; e il fiore di loto raffigurato sulla parte alta della sua schiena, che simboleggia un tributo alla sua formazione buddista.

Malin Åkerman in How I Met Your Mother

8. Ha recitato nella celebre sitcom. Nel 2010 l’attrice prende parte all’episodio Piantati all’altare, della quinta stagione di How I Met Your Mother. Qui ricopre la versione cinematografica di Stella, ragazza che Ted aveva frequentato tempo addietro e la cui storia d’amore vede ora adattata in un film intitolato The Wedding Bride.

Malin Åkerman in Rampage

9. È la villain del film. Nel film con protagonista Dwayne Johnson e una serie di enormi e pericolose creature, la Åkerman ha interpretato il ruolo di Claire Wyden, ovvero la mente dietro alla multinazionale responsabile per il mutamento genetico delle creature.

Malin Åkerman: età e altezza

10. Malin Åkerman è nata a Stoccolma, in Svezia, il 12 maggio 1978. L’attrice è alta complessivamente 173 centimetri.

