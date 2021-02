Un sindacalista è stato rinviato a giudizio e sospeso dalla Fit Cisl per l’accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess. I fatti risalgono alla primavera del 2018, da allora – come sostiene l’organizzazione – l’uomo non aveva più ruoli politici anche se le donne molestate sostengono che l’uomo continuava a essere presente a Malpensa.