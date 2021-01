Diramata l’allerta meteo arancione dalla Protezione civile per domani domenica 31 gennaio 2021 per rischio idrogeologico. Interessate parti della Campania, Calabria e Basilicata. In allerta meteo gialla, invece, altre zone delle stesse tre regioni oltre che l’Emilia Romagna, Puglia, Abruzzo, Lazio, parte della Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.