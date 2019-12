Maltempo, allerta in 14 regioni. E torna l’acqua alta a Venezia

Sono due le vittime accertate per l’ondata di maltempo che flagella l’Italia da ieri. Un uomo è morto a Cordenons, in provincia di Pordenone, travolto dalla piena di un torrente. La strada era stata chiusa per l’allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire. In Toscana, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Firenzuola, in Mugello, per la ricerca di un motociclista caduto nel fiume Santerno, nei pressi del ponte di Cornacchiaia: l’uomo è stato trovato morto.

Nel Lazio si è scatenata una tempesta di vento: una “strage” di alberi in provincia di Latina. A Sabaudia due persone sono rimaste ferite per dei rami caduti. Oggi forti piogge soprattutto al centro. Un mercantile si è incagliato in Sardegna. A causa delle cattive condizioni meteo-marine, una nave mercantile, battente bandiera italiana, si è incagliata a Sant’Antioco, nella Sardegna sud occidentale. L’imbarcazione, partita da Cagliari, dove aveva sbarcato un carico di caffé, era ripartita alla volta della Spagna. Il mare grosso e il forte vento hanno fatto propendere per un rientro in porto, ma il cargo ha urtato gli scogli rimanendo bloccato. Messi in salvo i 12 membri dell’equipaggio.

E torna l’acqua alta a Venezia: registrato un picco di 119 centimetri, ma per domani il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree prevede una marea di 135 centimetri nelle prime ore della giornata. L’ondata di maltempo, con piogge, venti forti e coste flagellate dalla burrasca continua ad interessare molte zone d’Italia: oggi è allerta arancione in 14 Regioni ovvero in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; gialla in Calabria, Piemonte e Veneto.