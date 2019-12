Pin it

Maltempo, la Regione ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza

La Regione ha richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per il maltempo che ha colpito la Calabria tra il 21 e il 24 dicembre. È successo in occasione dell’ultima riunione di Giunta nel corso della quale hanno deliberato il provvedimento. La Giunta ha inoltra approvato il riconoscimento del Cammino interregionale di Sant’Antonio di Padova e del relativo percorso calabrese con l’impegno a collaborare alla realizzazione e alla promozione del Cammino. Inoltre su proposta del vice presidente e assessore alla programmazione nazionale e comunitaria verrà istituito il Comitato di coordinamento per il Programma di azione coesione (Pac) Calabria.

La Regione ha richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per il maltempo che ha colpito la Calabria tra il 21 e il 24 dicembre. È successo in occasione dell’ultima riunione di Giunta nel corso della quale hanno deliberato il provvedimento. La Giunta ha inoltra approvato il riconoscimento del Cammino interregionale di Sant’Antonio di Padova e del relativo percorso calabrese con l’impegno a collaborare alla realizzazione e alla promozione del Cammino. Inoltre su proposta del vice presidente e assessore alla programmazione nazionale e comunitaria verrà istituito il Comitato di coordinamento per il Programma di azione coesione (Pac) Calabria.