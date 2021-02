Maltempo: smottamento nel Vibonese,disagi su provinciale 15

La pioggia incessante caduta negli ultimi due giorni in particolare sul versante tirrenico della Calabria ha provocato uno smottamento che ha interessato la strada provinciale 15 che collega Stefanaconi a Vibo Valentia.

A risentirne è stata la viabilità andata in tilt con traffico rallentato e disagi per gli automobilisti. Non risultano danni alle persone. Sul posto sono intervenuti anche alcuni agenti della Polizia di Stato.

Per la messa in sicurezza dell’arteria viaria è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco (foto archivio). (ANSA).